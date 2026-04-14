4月14日（火）放送の「相席食堂」は……椎名林檎からマニー・パッキャオまで、各業界で多数のスターを輩出する1978年生まれの47歳、千鳥の１歳上の旅人が相席旅に出る「47歳相席」をお届け！ ©ABCテレビ 長野県佐久市にやって来たのは、ヒップホップアーティストのAK-69。名古屋のストリートから成り上がり、日本武道館に５回も立ったヒップホップ界のカリスマだ。最近では恋愛リアリティー