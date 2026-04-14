4月14日（火）放送の「相席食堂」は……

椎名林檎からマニー・パッキャオまで、各業界で多数のスターを輩出する1978年生まれの47歳、千鳥の１歳上の旅人が相席旅に出る「47歳相席」をお届け！

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長野県佐久市にやって来たのは、ヒップホップアーティストのAK-69。名古屋のストリートから成り上がり、日本武道館に５回も立ったヒップホップ界のカリスマだ。最近では恋愛リアリティー番組「ラヴ上等」のМＣでも話題になった。

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およそ８千万円のジュエリーをじゃらじゃらさせながら、佐久市の魅力を地元の人に聞き込み調査をするAK-69。見た目とは異なり、物腰柔らかで親しみやすく、食レポもナチュラル。名産の佐久鯉を扱うお店では地元の女性たちと相席し、鯉のあらいを味わう。すると、スタッフにヒップホップ的なコメントを求められて…！？

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佐久市は神戸市や自由が丘と並ぶ“日本三大ケーキのまち”。そこで、長野県でナンバーワンに選ばれた超人気店を訪ね、店員さんと相席する。ケーキの食レポでもスタッフからヒップホップ的なコメントをムチャ振りされ、戸惑うAK-69。千鳥もヒップホップ的コメントが出るかどうかを心配すると…！？

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さらに、元幕内力士の大鷲がオープンしたちゃんこ鍋の名店へ。職場仲間の４人組と相席すると、「２日後に初デート」という男性からアドバイスを求められ、「ラヴ上等」さながら真摯に語る！

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この日は他にも、“モノづくり芸人”のモンスターエンジン・西森洋一が世界的にも評価の高いモノづくりの町、新潟県の燕三条地域へ。ガチな町工場巡りに「ずっと見てられる」と千鳥も絶賛！

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MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。14日はよる11時16分スタート。TVerでも無料配信。