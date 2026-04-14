4月14日に第2話が放送される永作博美さん主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』。【写真】うつろな表情のこの人子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた「自分の時間」に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマです。夫を不慮の事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが飛び込んだ、3ヶ月で鮨職人になれるという「鮨アカデミー」の堅物講師・大江戸海弥（おおえど・うみや