4月14日に第2話が放送される永作博美さん主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』。

【写真】うつろな表情のこの人

子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた「自分の時間」に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマです。

夫を不慮の事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが飛び込んだ、3ヶ月で鮨職人になれるという「鮨アカデミー」の堅物講師・大江戸海弥（おおえど・うみや）を松山ケンイチさんが演じます。

その他、個性豊かなキャストが出演しますが、話題を呼んでいるのがみなとの親友・磯田泉美役を演じる有働由美子さん。有働さんが初めての連続ドラマ挑戦や永作さんへの思いなどをコメントで発表しました。

永作博美の“親友役”に「恥をかいてもいい」と出演決断



(C)TBS

――本作のオファーについて悩まれたということですが、決め手は何だったのでしょうか？

永作博美さんの親友役というのは、願ってもできるものではない。その機会をいただけるなら、恥をかいても何を言われてもいいと思い、出演を決めました。

――脚本を読んでどんな感想を持ちましたか？

とても優しいドラマだと思いました。誰の人生にもありそうですし、自分にも重なる部分があって、まるで自分を見ているような感覚になる。そんな身近で優しい作品だと感じました。

泉美と重なる“最後に踏み出す力”

――泉美はどんな役柄でしょうか？

私と似ているところは、男社会の中で負けじと頑張って生きてきたところ。でも泉はどこかで「これは違うよね」ときちんと区切りをつけて次のステップに進んでいく、そんな潔さのある女性です。ただ明るいだけではなく、いろいろな経験を経てポジティブになって、周りも自然と明るくするような人ですね。ちょっとKYなマイペース（笑）。

でももし友達に泉美のような人がいたら、とてもありがたい存在だなと思いながら演じています。落ち込んだときに「まあ、いいか」と思わせてくれる、そんな人ですね。

――ご自身との共通点はありますか？

監督さんからは「有働さんと似ているから、有働さんらしく演じてください」と言っていただいたのですが、実は私、意外とネガティブで（笑）。

ただ、最後は「まあいいか」とえいっ！と踏み出すところがあって。今回の出演もそうですが、考えれば普通はやめておいたほうがいいと思いつつ、「やってみるか」と動き出す。その点は似ているなと思います。

「なるほど、こういうことか」共演で初めて実感した俳優の言葉

――永作さんとの共演はいかがですか？

これまでも永作さんの映画やドラマは拝見していて、画面の中での存在感が圧倒的な方だと思っていたのですが、実際にご一緒すると、本当に自然なたたずまいでいらっしゃいます。

それでいて画面の中ではしっかり存在感を残すことができる。その姿を見て、「これがプロなんだな」と感じました。

そして、とても自然に撮影現場にいさせてくださるんです。最初にごあいさつの時に、「演技の経験がないのでご迷惑をおかけしないよう頑張ります」とお伝えしたところ、「大丈夫よ、有働さんのままで」とおっしゃってくださって（笑）。その言葉にすっと気持ちが楽になりました。

こちらがやりやすいように環境を整えてくださいますし、こちらがどうあれ、きちんとシーンにしてくださる。本当にプロフェッショナルだし、優しい方だなと感じながらただただ隣にいさせていただいています。

――親友役を演じられていかがですか？

これまで作品を拝見してきて「すごい俳優さんだな」と思っていた永作さんと親友役を演じるのは、対等でいなければいけない分、不安もありました。

ただ、俳優さんがよくおっしゃる「共演者に引き出してもらう」という感覚を、今回初めて実感して、「なるほど、こういうことか」と腑に落ちました。自分が特別なことをしなくても、周りの方が泉美という人物にしてくださる。そんな感覚で撮影現場にいさせていただいています。

――「存在感が圧倒的」という永作さんの出演作の中でも、特に印象に残っている作品はありますか？

河瀬直美監督の映画「朝が来る」（2020年）です。とても難しい母親役を演じられていて、強く引き込まれました。

その作品は完全に物語の中に入り込んでしまうほど、自然にその人物を生きているような表情がとても印象的でした。

――本作ではチャーミングな母親役を演じられている永作さんですが、撮影現場で感じたことはありますか？

シーンの中での切り替えの速さに驚いています。さっきまで明るく話していたのに、次の瞬間には空気が一変する。その場全体の空気を変える力が本当にすごいと感じています。

“聞く側”から“演じる側”へ――大きなギャップを実感

――本作が連続ドラマ初出演ということで、何か事前に準備されたことはありますか？

周りに俳優の知り合いがいないので相談もできなかったこともあり、あえて特別な準備はせずに撮影現場に入りました。

この年齢で全く違う分野に挑戦できる機会もなかなかないので、まずは自分の思うままやってみて、違っていたら撮影現場で直していただこうと。どこまでできるかできないかも含めて楽しもうという気持ちでした。

ただ、ピラティス教室のインストラクターという役柄なので、少し筋トレはしています（笑）。役作りについても、事前に考えていたものと、撮影現場で皆さんと一緒に作り上げていくものは全然違うと感じていて、あまり構えなくてもいいんだなと思いました。

――カメラを意識せずにお芝居することについてはいかがですか？

普段はアナウンサーとして、自分は前に出ず、情報を伝える役割ですが、今回は自分に人格があって、それを前に出さなければいけない。それがとても難しいです。カメラ目線に慣れていたので、「自然に生きてください」と言われると、逆にカメラを凝視したくなる感覚もありました（笑）。

ただ、永作さんや（小宮山蘭子役の）猫背（椿）さんをはじめ、皆さんが自然な空気を作ってくださるので、想像していたよりもその中に入らせていただいている感覚があります。

――さまざまな方にインタビューをされていますが、お芝居の場で俳優さんたちと対峙するのは違うものですか？

全然違います。これまで松山ケンイチさんや永作さん、（柿木胡桃役の）ファーストサマーウイカさんにも長時間インタビューさせていただいたことがありますが、その時は“聞き出す側”なので、そこまで緊張はしないんです。

むしろ、こちら側に主導権といいますか、リードするつもりでないとできないのですが、今回は、全く知らないリングに上がるような感覚で、皆さんの胸をお借りする“新入り”のような気持ちで臨んでいます。

“アロマ”のように頑張る人に寄り添う物語

――本作は主人公が久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める物語ですが、有働さんが今新たに挑戦したいことはありますか？

これまで生放送や情報番組など、できる限りテレビの中で追求してきましたが、年齢的に人生の折り返しに差しかかっている中で、これからは、誰に何を言われても「やってみよう」と思ったことには飛び込んでいかないと、どんな新しい仕事であっても結局、慣れ親しんだ経験の中だけで生きてしまうのではないかと感じています。

人生後半にかかって、もう一度、ぎりぎりのところで破ってみたいというか、もう少し新しい自分や、違うポテンシャル、エネルギーのようなものを、自分で取りにいきたいと思っています。今回のお芝居という仕事もそうですし、現在は自分で一般社団法人を立ち上げ、「100＋（ヒャクタス）」という活動もしています。

長く社会問題となっている高齢者の課題について、何かできないかと考え、いわば「高齢者が高齢者を元気にする」ような取り組みができればと始めたのですが、やはり大変ですね。

アナウンサーの仕事は、ある意味で整えていただいた環境の中で取り組んできた部分もあるので、金銭的なことも含めて全て自分で考え、回していくのは簡単ではありません。

ただ、そうした負荷を自分にかけないと、なんとなく過ごしてしまう気もしています。それでもいいのかもしれませんが、最後に「楽しかったな」と思えるように、今は何かを積み上げるというよりも、一度積み木を崩すような感覚で、体力が続く限り、さまざまなことを面白がっていきたいです。

――視聴者へのメッセージをお願いします。

「肩の力を抜いて生きたらいい」と言われることも多いですが、やはり、どうしても力を入れて踏ん張らなければいけない時期もあると思います。

その中で「しんどいな」と感じている方にとっても、押し付けがましくなく、そっと背中を押してくれるような、今頑張っている人にとっての“アロマ”のようなドラマだと思います。見終わった後に「まあいいか」と、また明日を迎えられる。そんなふうに感じていただけたらうれしいです。

そして個人的には、これから撮影でお鮨をいただくシーンがあるのではないかと、ひそかに楽しみにしています（笑）。そうした撮影現場の空気も含めて、温かい作品になっていると思いますので、ぜひご覧ください。