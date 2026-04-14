ファミリーマートは4月7日から「超も〜っちりパン」シリーズを発売しています。第一弾のキャラメルドーナツ、ホイップあんぱん、ピザパンに続く2週目では第二弾として、デニッシュ生地風のチーズパンとチョコメロンパンが登場しました。……デニッシュもメロンパンもどちらかといえばもっちりとは程遠い食感のイメージですが……どんなパンなのでしょうか?○「生コッペパン」に続くファミマの新シリーズは「超も〜っちり」ファミリ