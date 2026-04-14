夫婦のよくある揉め事のひとつに、「家計管理」があります。片方の趣味や高額な買い物を巡って、「それ、本当にいま買うべき？」と衝突してしまうこともしばしば……。その一方で、共通の支出以外は財布を分けて管理している家庭もあります。こうした夫婦は、日頃の揉め事が少なく一見健全に思えますが、退職後に一気に「老後破綻危機」が露呈するケースも。本記事では、60代夫婦の事例を通して、「財布別管理」の危険性と老後破綻