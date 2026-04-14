2026年4月13日（月）放送『ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です』に、劇団四季の宮田愛さんがゲストで登場！昨年12月に『おはようパーソナリティ古川昌希です』にもゲスト出演いただいた宮田さん。今回は、7月22日（水）に開幕する劇団四季のミュージカル『ノートルダムの鐘』にエスメラルダ役のおひとりとして番組に出演。作品の魅力などについて伺った。 ©️ABCラジオ 劇団四季『ノー