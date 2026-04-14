歌手の華原朋美（51）が14日までに自身のインスタグラムを更新。長男とのプライベートショットを披露した。華原は「子供がずっとずっと行きたかったUSJわくわくしながら行ってきました約束していたからやっと叶えてあげられて良かったです」とつづり、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を満喫する写真を複数枚投稿。「帰りにスキップしてくれた可愛い息子の姿は忘れません最高に楽しかったです幸せでした」と