セルジオ越後の「新・サッカー一蹴両断」（32）森保監督率いる日本は、カウンター主体のサッカーでどこまで勝ち上がれるかphoto by Aflo北中米ワールドカップ、サッカー日本代表のグループリーグ３戦目の相手がスウェーデンに決まった。おなじみのご意見番、セルジオ越後氏に、その印象、そして、あらためて大会展望を聞いた。日本が何度もはね返されてきたベスト16の壁は、今度こそ破れるのか？そのために必要なこととは？