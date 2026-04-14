セルジオ越後の「新・サッカー一蹴両断」（32）



森保監督率いる日本は、カウンター主体のサッカーでどこまで勝ち上がれるか photo by Aflo





北中米ワールドカップ、サッカー日本代表のグループリーグ３戦目の相手がスウェーデンに決まった。おなじみのご意見番、セルジオ越後氏に、その印象、そして、あらためて大会展望を聞いた。日本が何度もはね返されてきたベスト16の壁は、今度こそ破れるのか？ そのために必要なこととは？

【エースのギェケレシュは強烈だ】

スウェーデンは欧州予選グループＢで２分け４敗の最下位。それでもUEFAネーションズリーグの成績上位国にプレーオフ出場権が与えられる新方式に救われた。そしてプレーオフも２試合ともホームで本大会出場を決めた。おかしなルールだし、スウェーデンが悪いわけじゃないけど、ちょっとずるいなとも思う。

とはいえ、日本にとっては嫌な相手だ。先ごろ親善試合で対戦したスコットランドよりも強い。プレーオフの２試合を見たけど、エースのギェケレシュ（アーセナル）は強烈だ。２試合で４得点。長身（189cm）でスピードもあり、足元もうまい。現在故障中のイサク（リバプール）が復帰してきたら守るのは大変だね。

チームとしても、欧州予選で１勝もできなかったというのが信じられないくらい、まとまりがあった。予選終盤に監督を交代したのが功を奏したのだろう。

そのスウェーデンを含め、あらためて日本の入ったグループＦを見ると、死の組とまでは言わないけど、他のグループよりも厳しい印象だ。

突破のカギを握るのは、やっぱり初戦。過去のワールドカップを振り返っても、日本は初戦に負けた大会はすべてグループリーグで敗退している。今回も、初戦のオランダ戦は引き分け以上の結果が欲しい。オランダとしても２戦目の相手がスウェーデンなので、初戦の日本戦は勝ち点３を取りにくるだろう。いきなりヤマ場だね。

そのオランダ戦と続くチュニジア戦を終えた段階で、最低でも勝ち点４が欲しい。そうなればグループ通過はほぼ確実となり、３戦目のスウェーデン戦は、選手の起用法など決勝トーナメント以降を見据えた戦い方ができる。余力を残してグループリーグを終えたいところだ。特に、今の日本はカウンター狙いのサッカー。攻撃の選手は守備を含めて長い距離を走るので、消耗が大きいからね。

【ベスト32の相手は強敵しかいない】

そして、問題は決勝トーナメント１回戦（ベスト32）だ。グループリーグを１位か２位で通過すれば、おそらく相手はブラジル、モロッコのいずれか。また、出場国が32から48に増えた今大会は、グループ３位でも決勝トーナメント進出の可能性があるけど、その場合は他グループの１位のチームとの対戦になる。つまり、強敵しかいない（苦笑）。

モロッコは前回のカタールワールドカップのベスト４。今年に入ってからも、アフリカネーションズカップで優勝している（＊決勝で対戦したセネガルが没収試合となり優勝取り消し、モロッコの３−０という扱いに）。何試合か見たけど、いい選手が揃っていて、勢いがある。はっきり言って、ブラジルよりも手強いと思う。

そのブラジルも弱体化したとはいえ、日本に２連敗することは王国のプライドが許さないよ。そこをなんとか勝っても、まだベスト16だからね。ワールドカップを勝ち上がることの難しさがよくわかる。

森保一監督や選手たちは「優勝」と言い続け、それに乗っかり、煽るメディアも多いけど、ベスト16どころかベスト32で終わる可能性もある。僕としては、これまで破れなかったベスト16の壁をクリアしてくれれば大満足だよ。

昨年10月のブラジル戦（○３−２）の後、インタビューで「ワールドカップ優勝を約束できますか？」と聞かれた上田綺世（フェイエノールト）が「約束はできません」「チャレンジします」と答えていたけど、それが選手の本音だろう。

南米とヨーロッパの国以外でワールドカップに優勝した国はないし、まだ８カ国（ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、ドイツ、イタリア、フランス、イングランド、スペイン）しかない。その壁は簡単に破れないよ。現実的な目標はベスト８だ。

（31）を読む＞＞＞サッカー日本代表のイングランド撃破に、セルジオ越後は「森保監督や選手たちが大喜びせずに冷静だったのが一番の収穫」