全国屈指の難関女子校である桜蔭中学校・高等学校。2026年東大合格者数は62人で、全体ランキングで33年連続トップ10入りした。その桜蔭中入試で合否の鍵を握る試験のひとつが、国語の記述問題だ。元塾講師の大前真由美さんが実際に出題された問題の模範解答と、生徒が書きそうな正解のように見えて実は不正解な解答3つを紹介してくれた――。※本稿は、大前真由美『中学受験塾 エルカミノがわかる本元講師が教える「考える力」を