33Ç¯Ï¢Â³Ž¢ÅìÂç¹ç³Ê¼Ô¥Ù¥¹¥È10ÆâŽ£¡ÄÆüËÜ°ì¤Î½÷»Ò¹»¡¦ºù°þ¤Î¹ñ¸ìµ½ÒÆþ»î¤Ç¹ç³Ê¤Ë¶á¤Å¤¯»Òvs±ó¤¶¤«¤ë»Ò¤ÎÅú°Æ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÂçÁ°¿¿Í³Èþ¡ØÃæ³Ø¼õ¸³½Î ¥¨¥ë¥«¥ß¥Î¤¬¤ï¤«¤ëËÜ¡¡¸µ¹Ö»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¹Í¤¨¤ëÎÏ¡×¤ò°é¤Æ¤ë½Î¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ºù°þ¹ç³Ê¤Ë¶á¤Å¤¯»Òvs±ó¤¶¤«¤ë»Ò¤Î¹ñ¸ìÅú°Æ
ºù°þÃæ³Ø¹»¤ÎÆþ»îÌäÂê¤ò»È¤¤¡¢À¸ÅÌ¤¬¼ÂºÝ¤Ë½ñ¤¤½¤¦¤Ê²òÅú¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅººï¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¶ñÂÎÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¡¡ºù°þÃæ³Ø¹»
¡Ø¡Ò¼å¤¤¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ó¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡¡¿Í¡¦¼Ò²ñ¡¦À¸¤¤ë¤³¤È¡Ù
¡ÊÍ×Ìó¡Ë
É®¼Ô¤Ï¡¢¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥´¥ßÈ¢¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤ò»Ò¤É¤â¸þ¤±»ÜÀß¤ËÏ¢¤ì½Ð¤¹¡£¤½¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥ê¥Ð¥±¥Ä¡×¤½¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¦»Ñ¤Ç¥è¥¿¥è¥¿¤ÈÆ°¤¤Þ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¥´¥ß¤ò½¦¤¨¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬°ì¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿¤º¤é¤«¤é¥´¥ß¤òÅê¤²Æþ¤ì¤ë¤È¡¢¥´¥ßÈ¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¤ªÎé¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Â¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥´¥ß¤ò½¦¤¤½¸¤á¤Æ¤¤Æ¥´¥ßÈ¢¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤Á°ì¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤½¤Î¾ì¤ò»ÅÀÚ¤ê»Ï¤á¡¢¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¤¿¥´¥ßÈ¢¤ËÊ¬ÊÌ¤·¤Æ¥´¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ´°Á´¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò°ú¤µ¯¤³¤µ¤»¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤½¤Îµ¡Ç½¤äÇ½ÎÏ¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤è¤¦¤È¹©É×¤·¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ç¤¤ë¤â¤ó¡ª¡×¤òµæ¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢ÁÛÄê³°¤Î¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÀÈ¼å¤Ç¤¢¤ê½ÀÆðÀ¤Ë·ç¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ö¥´¥ßÈ¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¼å¤µ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´ïÍÑ¤Ë¥´¥ß¤ò½¦¤¤½¸¤á¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤ä¤ä¤µ¤·¤µ¤ä¹©É×¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤·¤¿¡£ÉÔ´°Á´¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¼å¤µ¤òÊä¤¤¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¢¤¦¡Ö¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¶¯¤µ¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃíÊ¸¤ò¤Þ¤Á¤¬¤¨¤ëÎÁÍýÅ¹¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¥Û¡¼¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤ÎÊý¡¹¤Ç¡¢¡ÖÃíÊ¸¤ò¤Þ¤Á¤¬¤¨¤ë¤«¤â¡×¤È¼å¤µ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µÒ¤ÈÅ¹°÷¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò±Û¤¨¤Æ½õ¤±¹ç¤¤¡Ö¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¥Ï¥µ¥ß¤Ï¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¼ê¤ÎÆ¯¤¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Î¼ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ò¤â¤Ê¤É¤òÃÇ¤Ä¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÁÇËÑ¤ÊÆ»¶ñ¤Ï¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê´Ø·¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢À¤¤ÎÃæ¤«¤éÅñÂÁ¤µ¤ì¤º½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìä»Í¡¡¡ÊÊ¸Ãæ¤Î¡Ë¡Ö¡Ò¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¶¯¤µ¡Ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤ÎÃæ¤«¤éÀ¸¤ß¤À¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Àè¤Î¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ç¤¤ë¤â¤ó¡ª¡Ù¤È¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï¡Ø¤È¤Æ¤âÀÈ(¤â¤í)¤¤¡Ù¤³¤È¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¶¯¤µ¡×¤¬¡Ö¤È¤Æ¤âÀÈ¤¤¡×¤³¤È¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤Ê¤µ¤¤¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅú°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦»ØÆ³¤¹¤ë¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°Ê²¼¤ÎÀ¸ÅÌ²òÅú¤ÈÅººïÎã¤â¡¢¥¨¥ë¥«¥ß¥Î¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÖË¾¹»ÊÌ¹Ö±é²ñ¤Î»ñÎÁ¤«¤éÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÏÈÏ²òÅú¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÏÈÏ²òÅú
·ç¤±¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤äÇ½ÎÏ¤òËä¤á¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç»öÂÖ¤ò¤Î¤ê¤³¤¨¤ë´°Á´¤µ¤òµæ¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÁÛÄê³°¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤ÈÂÐ±þ¤Ç¤¤ºÀÈ¤µ¤òÏªÄè¤¹¤ë¡£¼å¤ß¤Î¤¢¤ë¥´¥ßÈ¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬»Ò¤É¤â¤Î¼ê½õ¤±¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔ´°Á´¤Ê¤â¤Î¤Î¤Û¤¦¤¬¸ß¤¤¤Î¶¨Æ¯¤òÀ¸¤ß¡¢¼å¤µ¤òÊä¤¤¹ç¤Ã¤Æ½ÀÆð¤Ê¶¯¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¢£Àµ²ò¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â¤ÏÉÔÀµ²ò¤Ê²òÅú3¤Ä
À¸ÅÌ¤¬½ñ¤¤½¤¦¤Ê²òÅú Îã¡
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¡×¤È¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡ÖÂ¤·»»¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Çµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤â¡¢ÁÛÄê³°¤Î¤³¤È¤Ë¤ÏÀÈ¼å¤Ç¤¢¤ë¡£¥´¥ßÈ¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¼å¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î½õ¤±¤ò°ú¤½Ð¤¹¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
Æþ»î¤Ç¤Ï¾¯¤·¤ÎÉôÊ¬ÅÀ¤·¤«¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÊ¸¤Î¤ª¤ª¤Þ¤«¤ÊÆÉ²ò¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²þÁ±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¤³¤ÎÅú°Æ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊ¸¤Î¸ì×Ã¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°úÍÑ¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈæÓÈ¤ò»È¤ï¤º¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¤Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÂ¤·»»¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦ºî¼Ô¤ÎÉ½¸½¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤ÎÎÏ¤Ç»öÂÖ¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢´°Á´¤µ¤Ë¸þ¤±¤Æµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤â¡×¤Ê¤É¤È°ìÈÌÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¼«ÎÏ¤Ç´°À®ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¶¯¤¤¤Ï¤º¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢ÁÛÄê³°¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Èµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¼å¤µ¤òÏªÄè¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÉÔ´°Á´¤Ê¤â¤Î¡½¡½¤³¤³¤Ç¤Ï¥´¥ßÈ¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡½¡½¤Ï¡¢ÉÔ´°Á´¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¶¨Æ¯¤ò¾·¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö´°Á´¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤òÃ£À®¤·¤Þ¤¹¡£À¸ÅÌ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÉÔ´°Á´¤Ê¤â¤Î¤Î¶¯¤ß¤ò½ñ¤¯¤è¤¦ÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ´°Á´¤Ê¤â¤Î¤Î¶¯¤ß¤È¤Ï²¿¤«¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î½õ¤±¤ò°ú¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ï½ñ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¡Ö¶¨Æ¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¡Ö¸ß¤¤¤Î¼å¤µ¤òÊä¤Ã¤Æ½ÀÆð¤Ê¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬É¬Í×¤À¤È»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÅú°Æ¤Ç¤ÏÌä¤¤¤Î¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á»ú¿ô¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ö»ú¿ô¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È»ØÆ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ï²¿¤òÉÕ¤±Â¤»¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÅÁ¤¨¡¢½½Ê¬¤Ê»ú¿ô¤Ë¼«Á³¤È¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤è¤¦Åººï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸ÅÌ¤¬½ñ¤¤½¤¦¤Ê²òÅú Îã¢
¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ´°Á´¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤â¡¢ÁÛÄê³°¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤ÈÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼å¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¥´¥ß¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê½¦¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¥´¥ßÈ¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ»Å»ö¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î²òÅú¤Ï·ëÏÀÉôÊ¬¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ë¥«¥ß¥Î¤Îµ½ÒÅººï¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¡¢·ëÏÀ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅú°Æ¤ÏÅÓÃæ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÉÔÀµ²ò¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ÊÌÏ»î¤Ç¤Ï¡¢Í×ÁÇ¤Î¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤ÇÉôÊ¬ÅÀ¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Æþ»î¤Ç¤Ï¡¢·ëÏÀ¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂçÉý¸ºÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë·ëÏÀ¤µ¤¨¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¹ç³ÊÅÀ¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ»Å»ö¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ç¤Ï¡¢À®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¶¯¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ÇÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¶¯¤µ¡×¤È¤Ï¡¢À®²Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤Ë»ê¤ë¡Ö¶¨Æ¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ëÏÀÉôÊ¬¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
ÉáÃÊ¤«¤éµ½Ò¤Î·ëÏÀ¤¬¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÀßÌä¤ËÂÐ¤¹¤ë³Ë¿´¤ò¤Ò¤È¸À¤Ç¹Í¤¨¤ë¤è¤¦»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³Ë¿´¤³¤½¤¬·ëÏÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢²òÅú¤Î³Ë¿´¤ò¤Ò¤È¸À¤Ç·è¤á¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½ñ¤»Ï¤á¤ë¤è¤¦»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µ½Ò¤Î²òÅú¤òÊ¸Ëö¤«¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤±¤Ð²ÃÅÀ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤
À¸ÅÌ¤¬½ñ¤¤½¤¦¤Ê²òÅú Îã£
¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÉÔ´°Á´¤Ê¤È¤³¤í¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
ËÜÊ¸¤«¤éÈ´¤½Ð¤¹¤È¤³¤í¤È¤·¤Æ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤ª¤à¤ÍÆÉ²ò¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ê²òÅú¤Î³Ë¿´¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ìä¤¤¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡ÖÂÐ¾ÈÅª¡×¡Ö¶ñÂÎÅª¡×¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤¬¤É¤¦ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Î¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë½ñ¤²Ã¤¨¤ë¤è¤¦»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ½Ò¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Î»ØÆ³¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ëÏÀÉôÊ¬¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢ËÜÊ¸¤Ë°õ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½ÅÍ×¤Ê²Õ½ê¤ËÀþ¤ò°ú¤¤¤¿¤ê°õ¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ëÎý½¬¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë²òÅú¤Ç¤¹¡£
µ½Ò¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·ëÏÀÉôÊ¬¤µ¤¨ÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢µ½ÒÎÏ¤ÏÉ¬¤º¿¤Ó¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢·ëÏÀ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëµ½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£»ú¿ôÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¤µ½ÒÌäÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤±¤Ð²ÃÅÀ¤µ¤ì¤ë¡×¤È»ØÆ³¤¹¤ë½Î¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÆþ»î¤Ç²ÃÅÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ïµ¿Ìä¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¸íÅú¤ò¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤Ë¤Þ¤ºÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆÉ²ò¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤¹¡£ÆÉ²ò¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¡¢µ½Ò¤ËÈñ¤ä¤»¤ë»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£µ½Ò¤ÎÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÉ²ò¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë»ØÆ³¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥ë¥«¥ß¥Î¤Ç¤Ï4¡¦5Ç¯À¸¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡¢»þ´Ö¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÆÉ²ò¤Î·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
ÂçÁ° ¿¿Í³Èþ¡Ê¤ª¤ª¤Þ¤¨¡¦¤Þ¤æ¤ß¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼
ÃÞÇÈÂç³ØÂèÆó³Ø·²¡Ê¸½¡§¿ÍÊ¸¡¦Ê¸²½³Ø·²¡ËÈæ³ÓÊ¸²½³ØÎàÂ´¶È¡£°ìÈÌ´ë¶È¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢Æó¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¾ðÊó»ï¤ÎÊÔ½¸¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³´ØÏ¢½ñÀÒ¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£SAPIX¹Ö»Õ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¨¥ë¥«¥ß¥Î¤ÇÌó15Ç¯´Ö¡¢¹â³ØÇ¯¤Î¹ñ¸ì¤ÈÄã³ØÇ¯¥¯¥é¥¹¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¼«¿È¤âÃæ³Ø¼õ¸³·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¼¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤Ë¤âÊì¿Æ¤È¤·¤ÆÈ¼Áö¤·¤¿¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤È¥´¥ë¥Õ¡£
----------
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼ ÂçÁ° ¿¿Í³Èþ¡Ë