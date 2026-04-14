親にとって、子どもからの仕送りはありがたい支えです。だからこそ、「何かお礼をしたい」と思うのは自然な感情でしょう。しかし、その善意が思わぬすれ違いを生むこともあります。生活を支えてもらっているはずなのに、なぜか生まれてしまう違和感――その背景には、仕送りに対する“認識のズレ”がありました。生活費の補填に、2人の子どもが月8万円を援助「お礼をしたいという気持ちだけだったんです。まさか、あんなふうに言わ