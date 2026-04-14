SUVなのに“バン”という選択トヨタの英国法人は2026年3月26日、「ランドクルーザー」（日本名：ランドクルーザー250）の商用仕様にあたる「ランドクルーザー コマーシャル」が、2026年のWhat Car？バンアワードにおいて英国最高の乗用車ベースバンに選ばれたと発表しました。同賞は英国の有力自動車メディアが主催し、実用性やコスト、走行性能などを総合的に評価するアワードとして知られています。そうした厳しい審査のなか