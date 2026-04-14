保護から2カ月、お家にも慣れてきたことで『朝のルーティン』ができた元野良猫さん。羨ましいとの声が殺到した、可愛すぎる行動とは…？ 注目の投稿は記事執筆時点で16万回再生を突破し、「めっちゃ家猫してるw」「なんですかこのクセになるかわいさw」「こっちまで笑顔になれました」といったコメントが寄せられました。 【動画：保護から2か月が経った元野良猫→朝になると起こしに来て…羨ましすぎる『モー