保護から2カ月、お家にも慣れてきたことで『朝のルーティン』ができた元野良猫さん。羨ましいとの声が殺到した、可愛すぎる行動とは…？

注目の投稿は記事執筆時点で16万回再生を突破し、「めっちゃ家猫してるw」「なんですかこのクセになるかわいさw」「こっちまで笑顔になれました」といったコメントが寄せられました。

【動画：保護から2か月が経った元野良猫→朝になると起こしに来て…羨ましすぎる『モーニングルーティン』】

まるとらくんのモーニングルーティン

YouTubeチャンネル『にゃろめっこ』に投稿されたのは、元野良の茶トラ猫「まるとら」くんの保護2か月後のモーニングルーティンの様子を収めた動画。まるとらくんの朝は、ママさんを起こしに行くことから始まるようです。

とある日曜日の午前6時30分。ドアの隙間から入室したまるとらくんは、寝ていたママさんの顔をペロペロと舐めるとすぐに退出したそう。優しい起こし方に思わず笑みをこぼすママさんですが、ここから起きるまで終わらない怒涛のペロペロ攻撃が続いたそうで…。

寝坊を許さない妖怪顔舐め猫現る！？

何度も何度もママさんのもとにやってきては、愛情表現でもある顔舐めをしていくまるとらくん。「ぐるるん」「ゔんにゃ～」とバリエーション豊かな文句の声を上げたり、無理やり侵入して顔がムギュッとなったりと、合間も楽しませてくれたそう。可愛さも笑いも届けてくれるまるとらくんアラーム、最高ですね！

ついにママさんを起床させたまるとらくんは、ご夫婦が揃うと喜びを爆発させて手に頭をタッチ。こうしていつも嬉しそうにスリスリと甘えるイチャイチャタイムを堪能してから、お家のパトロールに向かうのだといいます。

熱心にお仕事中

朝食に水分補給と毛づくろいまで済ませると、再びニャルソック業務に励むそう。範囲はお外も含まれるそうで、アピールをしてハーネスを装着してもらうと、気合も十分にいざお庭のパトロールへ！

熱心に仕事をこなすまるとらくんはとても頼もしく、朝日を浴びる後ろ姿もなんとも絵になるかっこよさです。忙しくも充実した、まるとらくんのモーニングルーティンなのでした。

投稿には「何度も来るのがカワイイ(笑)」「保護して2ヶ月で、こんなに信頼関係が築けるのですね」「まだ寝てるーって真剣な表情がツボっちゃいましたw」「ドアをこじ開けて入ってくる姿可愛すぎます」「警備ご苦労様です」「終始かわいいまるとら君に癒されました」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『にゃろめっこ』では、まるとらくんと弟猫「ぽこまる」くんの日常の様子が投稿されています。家猫さん歴を重ねてお兄ちゃんにもなったまるとらくんの可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「にゃろめっこ」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。