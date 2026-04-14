セリアには推しのグッズを見せながら持ち運べるグッズが充実していますが、気になる商品を見つけました！『PVCバッグポーチ』は、珍しい台形のバッグ型のクリアポーチ。小さなフィギュアなどを入れるのにちょうどいいサイズ感です。シンプル且つ上品なデザインなので、大人も日常的に使いやすいですよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：PVCバッグポーチ価格：￥110（税込）サイズ（約）：H5.5×W6×D2cm販売ショップ