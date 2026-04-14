100均で大人が使いやすいの見つけた！こんなデザイン見たことない♡周りと差がつくミニポーチ

セリアには推しのグッズを見せながら持ち運べるグッズが充実していますが、気になる商品を見つけました！『PVCバッグポーチ』は、珍しい台形のバッグ型のクリアポーチ。小さなフィギュアなどを入れるのにちょうどいいサイズ感です。シンプル且つ上品なデザインなので、大人も日常的に使いやすいですよ♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：PVCバッグポーチ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：H5.5×W6×D2cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4978929922740

大人っぽいデザインで可愛い♡セリアで見つけた『PVCバッグポーチ』

セリアには推し活が捗る可愛いグッズがたくさん並んでいますよね。特に、見せながら持ち運べるアイテムが充実していますが、またしても気になる商品を発見しました！

今回ご紹介するのは『PVCバッグポーチ』という商品。PVC素材で中身が見える、可愛いバッグ型のミニポーチです。

この手のクリアポーチには珍しい、台形のバッグ型なのが特徴。ハートや四角といったポップな定番デザインとは一線を画す、上品で大人っぽい雰囲気が漂います♡

さらに、ミニチュアのバッグのような持ち手が付いているのもポイント。見た目の可愛らしさを引き立てています。

小さな人形やフィギュアを収納するのにちょうど良いサイズ感。カプセルトイでゲットしたアイテムを入れるのにもおすすめです。

また、ポーチ自体がシンプルなので、お気に入りのチャームやリボン、シールなどを組み合わせて、世界に一つだけのオリジナルチャームを作るのもいいかもしれません。

リングとフックの便利な2WAY◎きれいめなバッグにも合わせやすい！

キーリングとフックの両方が付いているため、メインバッグへの取り付けも簡単。フックを使えば爪を傷つける心配も減り、ネイルアートをしていても安心して装着できます。

金具はゴールドカラーで統一されているので、きれいめなバッグにも馴染みやすく日常使いがしやすいですよ。

今回はセリアの『PVCバッグポーチ』をご紹介しました。

デザイン性の高さと推し活が捗るワクワク感を兼ね備えた、大人も楽しみやすいアイテム。セリアで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。