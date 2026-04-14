13日夜、秋田市新屋の市道でクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、13日午後8時ごろ、秋田市新屋南浜町に住む50代の男性が自宅から出たところ、市道上にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。目撃された場所から約850メートルの場所には勝平中学校があるほか、近くには県運転免許センターなどもあります。警察が現場