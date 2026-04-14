ＥＬＥＭＥＮＴＳがカイ気配を切り上げている。同社は１３日の取引終了後、２６年１１月期第１四半期（２５年１２月～２６年２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比８０．６％増の１２億９１００万円、経常損益は１億５００万円の黒字（前年同期は２４００万円の赤字）となった。経常損益の黒字幅は通期計画のレンジの上限である１億円を上回っており、ポジティブ視されたようだ。ポラリファイの連結子会社化の影響が