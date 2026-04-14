ゾッとする話。「ザ・ボーイズ」最終シーズンの撮影中、ホームランダーを演じるアントニー・スターが役のまま苛立ちをあらわにする珍事件があったそうだ。撮影に参加したエキストラがXに明かした内容が話題になっている。 この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン5第2話『ティーンエイジ・キックス』までのネタバレが含まれています。 怖い……--> この記事には、「