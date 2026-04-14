ドジャースの山本由伸投手（27）が13日（日本時間14日）、本拠でのメッツ戦の試合前練習中にメッツの千賀滉大投手（33）と談笑した。14日（同15日）のメッツ戦に先発予定の山本はブルペンでの投球練習を終えると、千賀の元へ駆け寄りあいさつ。その後、2人で談笑するシーンが見られた。千賀は昨季までメッツに在籍していたエドウィン・ディアスとも長時間、話し込む場面もあった。11日（同12日）のアスレチックス戦に先発