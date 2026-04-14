中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜19:00〜)では、“気前が良すぎる八百屋”として話題を呼んだ「小林君八百屋」のその後を、きょう14日に放送。2024年8月に閉店した同店の店主・哲夫さんが、現在は群馬・伊勢崎市で新たに焼き芋店をオープンしていたことが明らかになる。焼き芋屋の店主「小林君八百屋」は、群馬・みどり市にあった八百屋。スイカ1玉2,500円分を惜しげも