「地方自治体の検診を見ると、財政事情などの理由で、実はその料金や内容に大きな格差があります」（秋津医院院長の秋津壽男氏）健康診断や各種検診を受けようと思ったとき、自治体が実施している検診も利用できるが、その種類や値段はさまざまだ。たとえば、東京都千代田区を見てみよう。区民向けに実施している検診（健診）は、肺がんや胃がん、大腸がんなどのがん検診5種類に加えて、75歳以上を対象とした長寿健診、肝炎ウイル