「山形県が圧倒的トップ」全国がん検診受診率ランキングの「意外な傾向」とその理由

「地方自治体の検診を見ると、財政事情などの理由で、実はその料金や内容に大きな格差があります」（秋津医院院長の秋津壽男氏）

健康診断や各種検診を受けようと思ったとき、自治体が実施している検診も利用できるが、その種類や値段はさまざまだ。たとえば、東京都千代田区を見てみよう。区民向けに実施している検診（健診）は、肺がんや胃がん、大腸がんなどのがん検診5種類に加えて、75歳以上を対象とした長寿健診、肝炎ウイルス検診、若年節目健診など11種類もある。千代田区では、これらすべてが、なんと無料で受けられるのだ。

自治体が検診料を安く抑えて住民に受診を勧めるのは、財政的に裕福だからという理由だけではない。

【前編を読む】【千代田区はなんと11種類が無料】自治体の「検診制度」に隠されていた「地域格差」

検診でポイントを貯めて商品をもらおう

厚生労働省が実施する「保険者努力支援制度」では、特定健診の受診率向上に積極的に取り組む自治体に、特別な交付金を出している。また、検診の受診率が高まれば、その自治体の住民が重病を患い医療費がかかったとき、高額な保険料が出ていく「リスク」も抑えられる。

受診率向上は単なる住民サービスではなく、「自治体の生存戦略」でもあるのだ。

そんなわけで、「健康ポイント制度」が多くの自治体で導入されている。ウォーキングや検診（健診）の受診にポイントを付与することで、楽しみながら健康づくりをしてもらおうという狙いだ。

その一例を見よう。

●「おおさか健活マイレージ『アスマイル』」（大阪府大阪市）

健康をサポートする無料のスマートフォンアプリ「おおさか健活マイレージ『アスマイル』」を利用すると、体重を記録する、朝食を摂るなどでポイントを貯められる。国保の健診やがん検診を受診すると1000ポイントが付与され、dポイントや電子マネーなどと交換できる。

●「なごや健康マイレージ」（愛知県名古屋市）

スマホアプリ「あいち健康プラス」を利用したうえで、健康づくりに関するイベントに参加したり各種健診（検診）を受けたりすると、1〜10ポイントが貯まる。100ポイントに達すると、飲食店やドラッグストアなどで割引が受けられるカード「MyCa」がもらえる。

●「くるめ健康のびのびポイント」（福岡県久留米市）

歩数の計測や血圧の記録などができるアプリで、がん検診を受けたポイントが付与される。一定のポイントが貯まると、電子クオカードや地場産品の抽選に応募できる。

ふるさと納税の返礼品で検診や人間ドック

近藤しんたろうクリニック院長の近藤慎太郎氏が語る。

「受診率向上のために大型ショッピングモールや映画館に特設会場を設けるなど、人の集まるところでがん検診を行っている自治体もあります。検診だけで一日が終わってしまうのではなく、ついでに買い物ができたり映画も観られることが動機付けになるわけです」

さっそく、あなたの住んでいる自治体の健康ポイント制度も確認してみよう。

興味深いことに、全国で見ると、検診の受診率は「東高西低」の傾向があると近藤氏は言う。実際、全国のがん検診受診率は山形県が最も高く、山口県が低い。

「東北と北陸の受診率が高いのは、歴史的に見て、胃がんや脳梗塞、心筋梗塞で亡くなる人が多かったためです。それを改善しようと、各自治体が意識的に対策を講じた経緯があると思います。

山形県は検診車による巡回検診を充実させるなど、アクセスが悪いところに直接おもむいて、住んでいる人をまとめて受診させてしまう戦略を取っています。北海道は広大な土地に都市が点在しており、検診を受けられる医療機関へのアクセスが悪いため、例外的に他の県よりも受診率が低い」（近藤氏）

ふるさと納税の返礼品として、検診や人間ドックを提供する自治体も複数ある。

昨年12月、がん死亡率が28年連続ワースト1位の秋田県は、「ふるさとチョイス」を運営するトラストバンクと連携協定を結んだ。国内最大級の仲介サイト「ふるさとチョイス」で寄付金を募り、「がん検診」や「脳ドック」などの3コースを贈呈用返礼品としたのである。

「返礼品をもらうとき、送り先が指定できますよね。その応用編として、県外にいる子供世代が納税すると、秋田に住む親世代に返礼品として桐箱入り受診券を贈れる『親孝行検診』を想定しています。最近始めたので納税実績はまだありませんが……秋田観光ついでに御自身でも受けられますので、ぜひ利用してください」（秋田県健康福祉部健康づくり推進課の担当者）

住んでいる街だけでなく、離れた街でも受けられる検診制度を存分に活用し、身体を若々しく保とう。

「週刊現代」2026年4月13日号より

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