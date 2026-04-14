減量注射や胃バンド手術を受けた人は、パートナーと離婚する確率がほぼ2倍になることが明らかになった。 【写真】人間と同じだった意外な生き物の「離婚」の原因 調査対象となった既婚患者1万2531人のうち、胃バンド(胃の上部に装着し食事量を制限する調整可能な装置)の装着後6年以内に別居した人は14.4％に上った。一方、一般人口での割合は8.2％だった。また、減量注射も離婚率の急増を招くと考えられている