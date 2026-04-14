約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。『おどろきの刑事司法“犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。本記事では、〈村木厚子氏を追い詰めた検察のストーリーが、初公判で「破綻」した理由…客観的証拠をあえて無視する検察〉に引き続き、検察組織の歪んだ体質について詳しくみていきます。（※本記事は村