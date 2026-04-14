STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回は千葉県松戸市の3代続く老舗書店をご紹介。地域との関係を深く構築し、お客様としてのニーズを捉えるだけではなく、店舗取り組みにも学生を巻き込んで良いサイクルを生み出しています。「街の知を支える本屋さん」の歴史といまを見てみましょう。地域との繋がりを広げていく取り組みようへい：皆さんこんにちは、今回は「本を探しに街に出