ワッグル読者が気づいた、経験したゴルフの新たな魅力、発見、情報などをご紹介！ ゴルフがさらにおもしろくなる、読者仲間からの生の声を掲載します！ 夏の必須アイテム「専用ネット」で“帽子”の型崩れ“防止”！ 大きめサイズの帽子も入る、結構な大容量。ダイヤゴルフから発売されていてゴルフショップやネットで購入できる（3850円） 昨年は猛暑の日が早く訪れ、6月の中旬で気温35度を超える日も……。ラ