帽子のニオイそのままにしてない？ラウンド後のお手軽なケア用品
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夏の必須アイテム「専用ネット」で“帽子”の型崩れ“防止”！
昨年は猛暑の日が早く訪れ、6月の中旬で気温35度を超える日も……。ラウンド中に滝のように流れる汗は止めることは不可能で、キャップも汗だくに。放っておけば臭うし汗シミも出てしまうので、当然、ラウンドごとに毎回洗濯しますが、そのまま洗濯機に入れると型崩れしてしまう。
ところが先日「これはいい！」と思う最高のアイテムをネットでポチッとしましたが、じつにいい買い物をしたのでみなさんにもぜひオススメしたい！
商品名は「ゴルフキャップランドリーネット」。帽子のカーブに合わせて曲げられる“形状サポート”が２カ所についていて、前立て（帽子の前側）もアーチ型もフラット型のツバも形を保ったまま洗濯できる。
そして、このネットに入れて洗えばツバについているシールも剥がれない！というのが、私にとっての超・感動ポイント！ 「次回もお気に入りキャップをかぶってプレーするぞ」と、ラウンドごとにネットに入れてジャバジャバ洗っています！
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Penname：バイザーよりキャップ派さん
●31歳 ●ゴルフ歴10年