帽子のニオイそのままにしてない？ラウンド後のお手軽なケア用品

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夏の必須アイテム「専用ネット」で“帽子”の型崩れ“防止”！

大きめサイズの帽子も入る、結構な大容量。ダイヤゴルフから発売されていてゴルフショップやネットで購入できる（3850円）

昨年は猛暑の日が早く訪れ、6月の中旬で気温35度を超える日も……。ラウンド中に滝のように流れる汗は止めることは不可能で、キャップも汗だくに。放っておけば臭うし汗シミも出てしまうので、当然、ラウンドごとに毎回洗濯しますが、そのまま洗濯機に入れると型崩れしてしまう。

ところが先日「これはいい！」と思う最高のアイテムをネットでポチッとしましたが、じつにいい買い物をしたのでみなさんにもぜひオススメしたい！

2つの形状サポートを帽子のカーブに合わせて曲げて洗うと型崩れを防げる。ツバのシールが剥がれてしまうとココだけ色が変わっていてカッコ悪い……。そんな心配もなくなった

商品名は「ゴルフキャップランドリーネット」。帽子のカーブに合わせて曲げられる“形状サポート”が２カ所についていて、前立て（帽子の前側）もアーチ型もフラット型のツバも形を保ったまま洗濯できる。

そして、このネットに入れて洗えばツバについているシールも剥がれない！というのが、私にとっての超・感動ポイント！ 「次回もお気に入りキャップをかぶってプレーするぞ」と、ラウンドごとにネットに入れてジャバジャバ洗っています！

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Penname：バイザーよりキャップ派さん

●31歳 ●ゴルフ歴10年