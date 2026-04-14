『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の新たな特典イラストカード「ギギ・アンダルシア -Uluru Ver.-」が、17日より配布されることが決定し、ネット上では絵柄が話題になっている。【画像】大胆に肩出し！ワンピース姿のギギ配布される新たな特典カード12＆13週目入場者プレゼントとして、本作のラストシーンでも印象的な黄色のワンピースを纏ったギギのイラストカード「ギギ・アンダルシア