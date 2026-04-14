「マンションは購入と賃貸、どちらが良いのか？」…永遠のテーマと言われ、SNSでも必ず議論が白熱する案件だ。かつて多くの識者も持論を展開してきたが、実は同じ条件での比較がなされていないケースが多いという。では前提条件をそろえた場合、分譲と賃貸、はたしてどちらが良いのだろうか？ 【画像】新築時から2倍以上の価格に！勝どきの超人気マンション マンションブロガーとして絶大な信頼を集め