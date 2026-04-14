ME:I（C）LAPONE GIRLS ガールズグループME:I（ミーアイ）の新曲「Update ME」（アップデート ミー）が13日、各サブスクリプションサービスで音源配信を開始した。本楽曲は、「変わるのは今。自分至上最高を更新し続ける」という“Update”をキーワードにした一曲。ヘアケアブランド「Linon」のタイアップソングとして書き下ろされており、楽曲の随所に「Linon」と聞こえるフレーズが散りばめられている。耳に残る