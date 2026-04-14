

ME:I（C）LAPONE GIRLS

ガールズグループME:I（ミーアイ）の新曲「Update ME」（アップデート ミー）が13日、各サブスクリプションサービスで音源配信を開始した。

本楽曲は、「変わるのは今。自分至上最高を更新し続ける」という“Update”をキーワードにした一曲。ヘアケアブランド「Linon」のタイアップソングとして書き下ろされており、楽曲の随所に「Linon」と聞こえるフレーズが散りばめられている。耳に残るキャッチーなメロディと躍動感のあるリズムが、ME:Iの新たな一面をスタイリッシュに引き立てており、前向きなエネルギーとともに、自分自身をアップデートし続ける大切さを感じられる楽曲。

また、本楽曲のリリースとともに、ME:Iは「Linon」のブランドアンバサダーに就任し、新商品発売と連動した大型プロモーションを展開している。 SNSで実施された「4170回リポストキャンペーン」達成後には、コンセプトムービーを公開した。 ME:Iのダンスパフォーマンスとともに、「Linon」が提案する“ツヤめくストレートヘア”の魅力を鮮やかに表現している。