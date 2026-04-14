経営戦略をプレゼンしにきたはずのコンサルが、なぜか「スポーツカー」の話を始めた。普通なら脱線に思えるこの一言が、場の空気を変え、難しい話を一気に「わかる話」に変えてしまう。なぜそんなことが起きるのか。その裏には、マイクロソフトで培った伝え方の「型」がある。※本稿は、圓窓代表の澤円『The Giver 人を動かす方程式』（文藝春秋）の一部を抜粋・編集したものです。共通認識を生む最強メソッド「たとえ話」で理解が