現地時間４月13日に開催されたプレミアリーグの第32節で、田中碧が所属する15位のリーズが３位のマンチェスター・ユナイテッドと敵地オールド・トラフォードで対戦した。プレミアリーグでは16試合ぶりに田中を先発させ、ダブルボランチの一角で起用したリーズは３分、いきなりビッグチャンスを作り出すも、ゴール至近距離からのキャルバート＝ルーウィンのシュートは相手GKラメンスにセーブされる。ペースを掴んだリーズは５