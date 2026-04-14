プレミア16試合ぶり先発の田中碧、超決定機を逃すも躍動！リーズは45年ぶりに敵地でマンUを撃破
現地時間４月13日に開催されたプレミアリーグの第32節で、田中碧が所属する15位のリーズが３位のマンチェスター・ユナイテッドと敵地オールド・トラフォードで対戦した。
プレミアリーグでは16試合ぶりに田中を先発させ、ダブルボランチの一角で起用したリーズは３分、いきなりビッグチャンスを作り出すも、ゴール至近距離からのキャルバート＝ルーウィンのシュートは相手GKラメンスにセーブされる。
ペースを掴んだリーズは５分、右サイドからのクロスにオカフォーが右足で合わせ、幸先よく先制に成功する。
さらに29分、分厚い攻撃を仕掛け、オカフォーがペナルティエリアの外からボレーシュート。これが敵DFヨロに当たってゴールに吸い込まれ、２点目を挙げる。
45分には、攻守に奮闘していた田中が、敵陣バイタルエリアでインターセプト。ダブルタッチでGKをかわして押し込もうとするも、DFマルティネスに阻まれ、超決定機を逃す。
後半立ち上がりの48分にはピンチを招くも、シェシュコのシュートをGKダーロウが身体で止めた後、浮き上がったボールをDFジャスティンがヘッドでクリア。難を逃れる。
すると56分、マンUのCBマルティネスが競り合いの際にキャルバート＝ルーウィンの髪の毛を引っ張ったとしてレッドカード。数的優位になる。
しかし69分、CKの流れからカゼミーロにヘディングシュートを叩き込まれ、１点差に詰め寄られる。
その直後、右足がつったのか田中がピッチに倒れ込む。治療を受けたものの、プレー続行はできず、74分で交代となった。
その後は猛攻を受けたものの、なんとか逃げ切ったリーズが２−１で勝利。45年ぶりにアウェーで宿敵ユナイテッドを撃破した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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プレミアリーグでは16試合ぶりに田中を先発させ、ダブルボランチの一角で起用したリーズは３分、いきなりビッグチャンスを作り出すも、ゴール至近距離からのキャルバート＝ルーウィンのシュートは相手GKラメンスにセーブされる。
さらに29分、分厚い攻撃を仕掛け、オカフォーがペナルティエリアの外からボレーシュート。これが敵DFヨロに当たってゴールに吸い込まれ、２点目を挙げる。
45分には、攻守に奮闘していた田中が、敵陣バイタルエリアでインターセプト。ダブルタッチでGKをかわして押し込もうとするも、DFマルティネスに阻まれ、超決定機を逃す。
後半立ち上がりの48分にはピンチを招くも、シェシュコのシュートをGKダーロウが身体で止めた後、浮き上がったボールをDFジャスティンがヘッドでクリア。難を逃れる。
すると56分、マンUのCBマルティネスが競り合いの際にキャルバート＝ルーウィンの髪の毛を引っ張ったとしてレッドカード。数的優位になる。
しかし69分、CKの流れからカゼミーロにヘディングシュートを叩き込まれ、１点差に詰め寄られる。
その直後、右足がつったのか田中がピッチに倒れ込む。治療を受けたものの、プレー続行はできず、74分で交代となった。
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