平安神宮（京都市左京区）は、境内で保管している現存最古級の路面電車「京都電気鉄道電車（京都市交通局二号電車・通称N電 ※）」の修繕を終え、4月1日から一般公開を始めた。修繕され、見事によみがえった「京都電気鉄道電車」〈2026年4月8日撮影 京都市左京区・平安神宮〉修繕総工費2億円 一部はクラウドファンディングで集めた文化庁によると、国の指定重要文化財の鉄道車両を本格的に修繕したのは初めてという。平安神