綾瀬市内の店舗を紹介したマップ綾瀬市商工会は４月、市内でグルメや土産品を扱う４７店舗を紹介したマップを発行した。約１４年ぶりに内容を更新。市内初の観光施設として昨年５月に開園した「あやせローズガーデン」（光綾公園内、同市深谷上）などに配架してＰＲに力を入れる。三つ折りのマップは、市特産の高座豚を使った手作りハムやみそ漬け、焼き菓子などの土産品が購入できる店舗、本格的なブラジル料理を楽しめる店舗