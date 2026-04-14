キャスターとしてニュースを通じて世界を見てきた有働由美子。そんな彼女が自ら現場に赴き、ニュースとは違う世界を体験していくスペシャル企画『有働イノッチの探検！世界遺産』が、4月24日（金）に放送される。タッグを組むのは、2010年〜2018年の8年間にわたって、『あさイチ』（NHK）で苦楽をともにしてきた井ノ原快彦。最強かつ愉快なコンビ“有働イノッチ”が、世界の自然のスゴさを体感する旅に出発。その感動をわかりやす