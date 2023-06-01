6人組女性アイドルグループ「HIGHSPIRITS」のメンバー・雨宮あずが加入からわずか10カ月で卒業することを13日、同グループのXで発表された。同グループはXで「大切なお知らせ」として「この度HIGHSPIRITSより『雨宮あず』が卒業する運びになりましたことをお知らせさせて頂きます。ファンの皆様、ご関係者の皆様には突然のお知らせとなりますこと深くお詫び申し上げます。以下詳細となりますのでご一読頂けますと幸いです