6人組女性アイドルグループ「HIGH SPIRITS」のメンバー・雨宮あずが加入からわずか10カ月で卒業することを13日、同グループのXで発表された。

同グループはXで「大切なお知らせ」として「この度HIGH SPIRITSより『雨宮あず』が卒業する運びになりましたことをお知らせさせて頂きます。ファンの皆様、ご関係者の皆様には突然のお知らせとなりますこと深くお詫び申し上げます。以下詳細となりますのでご一読頂けますと幸いです」と発表し、文書の画像を投稿した。

文書には「この度、メンバーの『雨宮あず』より卒業の申し出があり、これを受理いたしましたことをご報告させていただきます」とし「2026年5月12日（火）SHIBUYA DIVEにて開催を予定しております公演で最期のLIVEとさせていただきます」と発表した。

雨宮のコメントも掲載され「活動を続ける中でこれからの自分の人生について考えたときにまだまだ挑戦したいことが残っていて、グループとも、自分自身とも真剣に向き合い、たくさん悩んだ末に決断しました」と卒業を決断した理由を説明した。

また「昨年7月8日に新メンバーとして加入させていただいてから、2ケ月も経たないうちにZepp DiverCityでのナンバリングワンマンに出演させていただいたり、夢だった夏フェスのメインステージに立たせていただいたり、その後もたくさんの素敵なステージに立たせていただきました。恵まれたメンバー、支えてくださるスタッフの皆さん、そしてファンの皆さんと出会い、HIGH SPIRITSで過ごした時間は、私にとってかけがえのない幸せな宝物です」などと振り返った。

メンバーやファンらに感謝の言葉を記すとともに「残された短い期間の中で1日1日を大切に、HIGH SPIRITSの一員として最後まで感謝を込めて活動させていただきます。そしてハイスピの雨宮あずとして最後になる5月12日は今から予定を空けておいてくれると嬉しいです」と伝えた。