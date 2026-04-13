13日の名古屋競馬6Rには「きたさん、えりさん披露宴記念日」とのタイトルが付いていた。勝ったのは1番人気バイバイダーリン（牡4＝塚田隆、父ベストウォーリア）。その馬名にネット上では「めでたいレース名なのに」「完璧なギャップ過ぎる」「いいネタになってむしろ思い出のなるのでは」との反応があった。勝ち馬は単勝1・2倍と断然の1番人気だった。ゴール前で首差の差し切り。この2人は馬券を獲ったのだろうか。単勝配当と