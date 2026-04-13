ザイでは毎週土曜日、『ウィークリー・ダイヤモンドZAi』にて、いま一番注目のオススメ株を紹介している。その、ウィークリーZAi4月6日号から、特に注目の2銘柄を、ピックアップしてお届け！（小林大純、仲村幸浩、ダイヤモンド・ザイ編集部）※株価等は2026年3月27日。株式分割で優待取得のハードル低下10万円台でピューロランドへ！ひとつめの注目株は、サンリオ（東証・8136）だ。株式分割後も、100株の最小単元で優待贈呈を