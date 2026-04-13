猫が高い声で鳴く理由3つ 猫の鳴き声にはさまざまな種類がありますが、中でも甲高い声で鳴く背景は大きく3つに分けられます。 ここではよくある状況を順番に見てみましょう。日頃の鳴き声の変化に気づいてあげることは、猫との関係や健康管理の第一歩になりますよ。 1.コミュニケーションや要求 愛猫がコチラの顔を見ながら甲高い声で鳴いてきたとき、多くの場合は、ごはんや抱っこ、トイレ掃除など、