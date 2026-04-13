猫が高い声で鳴く理由3つ

猫の鳴き声にはさまざまな種類がありますが、中でも甲高い声で鳴く背景は大きく3つに分けられます。

ここではよくある状況を順番に見てみましょう。日頃の鳴き声の変化に気づいてあげることは、猫との関係や健康管理の第一歩になりますよ。

1.コミュニケーションや要求

愛猫がコチラの顔を見ながら甲高い声で鳴いてきたとき、多くの場合は、ごはんや抱っこ、トイレ掃除など、やってほしいことを強く求めているケースが考えられます。ふだんより声のボリュームも大きく、トーンが上がっているときは、「ねぇってば！」と切実に訴えているかもしれません。

もちろん、帰宅したときなどに、飼い主が帰ってきたことに興奮して声が甲高くなることもあります。声のピッチは猫のテンションが上がったときほど高くなりやすいのです。

2.興奮や期待を含む生理的反応

窓の外の鳥や虫を見つけたとき、クラッキングという細かく震えるような声を発することがありますが、猫によっては高い声で「キャッ、キャッ」というように鳴くこともあります。

これは、狩猟本能が刺激されて興奮が極限に達したときに出てくる本能的な反応のひとつです。

遊び好きの猫は、飼い主や同居猫を遊びに誘うときに「クルルッ」というような小鳥のような声を出すこともあります。

3.健康異常のサイン

猫に触れた瞬間や、猫が動こうとしたときに甲高い声を上げる場合は、痛みを抱えている可能性があります。突発的な鋭い痛みのときは悲鳴のような鳴き方です。

または、高齢猫が夜中に甲高い声で鳴き続ける場合、甲状腺機能亢進症や認知症が背景にある可能性があります。

元気がない、食欲不振などほかに異常が見られる場合は、すぐに獣医師へ相談しましょう。ただし、甲状腺機能亢進症では、食欲の増加や活発になるなど、一般的な病気とは真逆に見える特徴がありますので注意しましょう。

猫が鳴くときの接し方のコツ

猫が高い声で鳴いているときには、病気の可能性もあることから、その理由を見極めて対応することが大切です。

まず、要求で鳴いている場合は、基本的に猫が元気なので飼い主から見てもわかるでしょう。猫が鳴くたびに100％応じていると猫のほうもなんでも要求するのがクセになってしまうため、一度は無視をして猫が静かになってから対応するようにしましょう。

ただし、帰宅時の挨拶は再会の喜びなので、コミュニケーションを取って、高ぶった気分を穏やかに受け止めてあげてください。

また、窓の外の獲物を見て興奮しているときは、無理に触ろうとすると「いまはそれどころじゃない！」と嫌がられることがあるため、そっと見守ってあげましょう。あとで、おもちゃを使って狩猟本能を満たしてあげるとストレス解消につながります。

ただし、触ったときに悲鳴のような声を上げたり、高齢の猫が夜通し鳴いたりするときは、ケガや病気の可能性が高いため、飼い主の接し方だけで解決しようとせず、動物病院を受診して獣医師の診断を仰ぐようにしてください。

まとめ

猫の鳴き声で何を言っているのか知りたいときには、基本的には声の高さだけでなく長さ・強さ・頻度・状況を合わせて観察することが大切です。同じ「高い声」でも、短くかわいらしい声と、長く切迫した声では意味がまったく違ってくるからです。

また、猫は本来ほかの猫に対しては鳴き声でコミュニケーションをほとんどとりません。高い声での呼びかけは、人に向けた言語として発達したと考えられています。つまり、愛猫があなたに向かって鳴くのは、信頼と親密さの証ともいえます。

日頃から愛猫の「普段の鳴き声」を把握しておくことは、信頼関係を育てるのに役立ちます。また、ふだんと違う鳴き方が続くときは、早めに獣医師へ相談することも心に留めておきましょう。

(獣医師監修：葛野宗)