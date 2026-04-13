保護した子猫をシャンプーした投稿者さま。茶色だった子猫からみるみる“出汁”が取れて驚きの姿に大変身！あまりにも違うビフォーアフターは、Threadsで107万回以上閲覧され、「出汁が出てさっぱり！」「漂白したのかとw」「お顔がとても良すぎる……！」といった声が寄せられました！ 【写真：保護した『茶色の子猫』をシャンプーした結果→『色が変化』して…衝撃のビフォーアフター】