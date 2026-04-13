保護した子猫をシャンプーした投稿者さま。茶色だった子猫からみるみる“出汁”が取れて驚きの姿に大変身！あまりにも違うビフォーアフターは、Threadsで107万回以上閲覧され、「出汁が出てさっぱり！」「漂白したのかとw」「お顔がとても良すぎる……！」といった声が寄せられました！

【写真：保護した『茶色の子猫』をシャンプーした結果→『色が変化』して…衝撃のビフォーアフター】

茶色の子猫を保護してシャンプーへ

Threadsアカウント「みゃーくTNR部（@385tnr.neko）」さまは、宮古島で飼い主のいない猫のTNR活動を精力的に行っているボランティアグループです。

この度、島内で多くの子猫が産まれたため、保護してご家族を探すことに。その前に、まずはシャンプーで体をきれいにしようと考えた投稿者さま。

いざ、シャンプーしてみると……

すっごい出汁が取れてる！茶色い子猫だと思ってシャンプーしていた投稿者さまでしたが、いざ洗ってみると、みるみる風呂桶の水が茶色に！これは、もしかして……

シャンプー後の姿に衝撃！

予想通り、なんと茶色だった子猫は薄味カラーの子猫への大変身！ホワイトカラーの部分も多く、ふんわりとした印象になりました♪

ちなみに、この子猫は他の兄弟と一緒に保護されたのだそう。他の兄弟猫ちゃんたちも綺麗さっぱり！新しいご家族が見つかりますように！

シャンプー前と後でカラーが一気に変わった子猫のビフォーアフターには、Threads内でも多くの反響が寄せられました。

コメント欄には「出汁が出てさっぱり！」「漂白したのかとw」「お顔がとても良すぎる……！」などの声が寄せられ、多くの人がその変貌ぶりに驚いたようです。

子猫たちを保護して下さったボランティアグループの皆さんの活動は、Threadsアカウント「みゃーくTNR部（@385tnr.neko）」さまからご確認いただけます。興味のある方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Threadsアカウント「みゃーくTNR部（@385tnr.neko）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。