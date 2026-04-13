ミケル・アルテタ率いるアーセナルは今シーズンこそタイトルを獲得できるだろうか。今シーズンは序盤から強さを見せていたアーセナルだったが、決勝まで進んだカラバオカップではマンチェスター・シティに敗戦。その後FAカップ準々決勝ではサウサンプトンに敗れるなど国内カップ戦を立て続けに落とした。CL準々決勝1stレグのスポルティング戦では後半ATにカイ・ハフェルツがネットを揺らし、勝利したことで、アーセナルが立ち直っ