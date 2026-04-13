アーセナル、今季無冠なら指揮官交代へ 理想的な後釜候補にセリエAで評価上げるセスクをリストアップか
ミケル・アルテタ率いるアーセナルは今シーズンこそタイトルを獲得できるだろうか。
今シーズンは序盤から強さを見せていたアーセナルだったが、決勝まで進んだカラバオカップではマンチェスター・シティに敗戦。その後FAカップ準々決勝ではサウサンプトンに敗れるなど国内カップ戦を立て続けに落とした。
CL準々決勝1stレグのスポルティング戦では後半ATにカイ・ハフェルツがネットを揺らし、勝利したことで、アーセナルが立ち直ったという見方もあったが、今節のボーンマス戦は1-2で敗戦。2位のシティがチェルシーを3-0で撃破したこともあり、週末の直接対決を前にアーセナルを不安視する声が再び多くなっている。
そして同メディアは「クラブ首脳陣はすでに、彼の後任として理想的な候補者を見定めている」とも伝えていて、現在セリエAのコモで指揮官を務めるセスク・ファブレガスの名前を挙げている。
コモをセリエAに導いたセスクはイタリアで監督としての評価を高めており、昨シーズンは昇格組ながら10位でフィニッシュ。そして今シーズンは現在5位につけており、今シーズンはCL出場権を争っている。