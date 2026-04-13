ミケル・アルテタ率いるアーセナルは今シーズンこそタイトルを獲得できるだろうか。



今シーズンは序盤から強さを見せていたアーセナルだったが、決勝まで進んだカラバオカップではマンチェスター・シティに敗戦。その後FAカップ準々決勝ではサウサンプトンに敗れるなど国内カップ戦を立て続けに落とした。



CL準々決勝1stレグのスポルティング戦では後半ATにカイ・ハフェルツがネットを揺らし、勝利したことで、アーセナルが立ち直ったという見方もあったが、今節のボーンマス戦は1-2で敗戦。2位のシティがチェルシーを3-0で撃破したこともあり、週末の直接対決を前にアーセナルを不安視する声が再び多くなっている。





アーセナルはプレミアリーグ、そしてCLのタイトルを残しているが、スペイン『MUNDODEPORTIVO』はこのどちらかを獲らなければ指揮官の交代があると報じている。同メディアはアルテタとアーセナルが契約延長の交渉を行っていることにも触れているが、「もし最終的にプレミアリーグとチャンピオンズリーグのタイトルを逃せば、事態は一変するだろう」と伝えており、今シーズンも無冠に終えると解任される可能性があると考えている。そして同メディアは「クラブ首脳陣はすでに、彼の後任として理想的な候補者を見定めている」とも伝えていて、現在セリエAのコモで指揮官を務めるセスク・ファブレガスの名前を挙げている。コモをセリエAに導いたセスクはイタリアで監督としての評価を高めており、昨シーズンは昇格組ながら10位でフィニッシュ。そして今シーズンは現在5位につけており、今シーズンはCL出場権を争っている。